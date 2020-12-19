均益大廈2期D座兩周爆7案 另有15食肆上疫榜

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(18日)更新確診者住址及行蹤表，顯示西環均益大廈2期D座疑有爆發，過去兩周已累計有7宗確診個案，涉及3個單位。另外，周三(16日)不治的「正義聯盟」發起人李偲嫣亦已確診，名單顯示她居於元朗嘉碧峰。

均益大廈出現多宗個案，除了一名40歲女子(編號6634)居於該大廈3期A座外，其餘均居於均益大廈2期D座，當中70歲男子(編號7465)、43歲男子(編號7578)，以及一名66歲女子(編號7960)為源頭不明個案，惟衞生防護中心仍未交代會否在該大廈派發樣本瓶或作強制檢測。

柴灣景翠苑已累計有7宗個案，中心傳染病處主任張竹君昨在記者會中表示，因確診個案涉及5個單位，雖然層數及室號不同，但其中3個單位的人士互有來往，故會先向居民派樽。

食肆方面，昨新增15間食肆曾有患者到訪，包括西環中亞大樓天樂餐廳、金鐘海富中心美心金、觀塘apm金記冰室等。當中一名42歲女患者(編號7549)於本月6日發病，周一確診，她於潛伏期間曾到訪荃灣碧堤坊大快活，傳染期間亦先後到過荃灣海之戀商場牛繁及深井村54-55號地下光榮冰室用餐。

新增確診者曾到訪食肆

港島

●西灣河御景軒 金膳健康素食

●金鐘海富中心 can‧teen

●西環中亞大樓 天樂餐廳

九龍

●新蒲崗Mikiki 譚仔雲南米線

●油塘鯉魚門廣場 麥當勞

●觀塘apm 創紀之城5期 金記冰室

新界

●將軍澳新都城中心1期 大快活

●將軍澳PopCorn Running 燒

●馬鞍山新港城中心 點煲

●大埔寶湖花園商場 海港酒家

●荃灣碧堤坊 大快活

●荃灣海之戀商場 牛繁

●荃灣深井村54-55號地下 光榮冰室

●元朗元通樓地下 老闆火鍋冰室

●元朗鳳琴街18號 富都餐廳