疫情打擊經濟及投資環境　慈善機構收入重挫

新冠肺炎疫情持續，經濟大受打擊，多個慈善機構收入亦受重挫。據公益金年報顯示，公益金最新一年度23億港元投資組合蝕逾7,218萬港元，等於全年近四分一捐款收入。2019至20年度香港樂施會捐款下跌18.3%，無國界醫生（香港）則減少約16.8%，自疫情爆發後，籌款數字進一步下跌，據了解，不少取消捐款市民表示財務狀況出問題，包括在疫情下失業或收入大減，再沒能力捐款。

公益金在2019至20年度投資蝕逾7,218萬元，以全年捐款收入2.97億港元計算，虧損等於全年捐款收入24.3%，有關虧損更已計算利息收入1,488萬元，最終該年度錄得負3.1%回報。公益金年報有就情況解釋指，疫情嚴重打擊經濟及投資環境，對投資組合的淨資產值有不利影響，投資基金是由國際專業基金經理管理，主要目的為保本，在可接受的風險中，爭取最大回報。

根據公益金的年報，公益金除了投資虧損，2019至20年度捐款數字亦大跌，僅餘2.97億港元，較上一年度3.88億港元下跌約24%，其中如賣旗日收益由485萬港元跌至105萬港元、百萬行由1,904萬港元下跌至1,084萬港元、TVB電視籌款節目收益由325萬港元跌至245萬港元。

據指，香港樂施會今年4月至9月底公眾捐款額比去年同期減少7.57%，僅餘近8,600萬港元，而月捐捐款額亦較去年同期減少6.73%，有25%取消捐款的市民表示財務狀況出問題，包括在疫情下失業或收入大減，再沒能力捐款。

無國界醫生（香港）回覆指，在限聚令等抗疫措施下，籌款以及公眾活動受到影響，甚至被逼取消，包括每年一度的「救援在野」無國界醫生野外定向，對捐款收入造成一定影響，推算截至今年10月捐款收入約為3.5億港元，相對去年同期減少約16.8%；而每月捐款者約為12.1萬人，較去年同期下跌28.2%。