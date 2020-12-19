柴灣景翠苑多個住戶確診　當局派採樣樽數十人排隊

第4波新冠疫情全港多個屋苑出現群組感染，包括柴灣景翠苑。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日(18日)表示，會安排人員到景翠苑派發採集深喉唾液的樣本樽。今午約12時，有數十名居民到場等待取採樣樽或進行鼻咽拭子測試，在場有工作人員維持秩序，並貼有禁止拍攝或錄影的告示，完成檢測的市民可獲得一個檢疫包。

東網記者在今早(19日)約9時到景翠苑視察，有工作人員到場清潔環境，亦有標有檢測承辦商Prenetics字樣的物資被送到屋苑範圍，據現場消息指派發樣本樽的時間在今午12時至晚上8時，可以選擇在取得樣本樽後在下周一(21日)交還，同一時間亦可以選擇進行鼻咽拭子測試。

居民鄭先生今日到場進行鼻咽拭子檢測，指自己早前曾與家人一同飲茶，因此「穩陣起見」會建議所有人皆進行檢測，又認為鼻咽拭子的採樣方式較深喉唾液準確。

景翠苑的住戶劉小姐則表示，並不認識苑內確診者，認為做好個人衞生可減低染疫的風險，並稱稍後會到場取採樣樽以進行檢測。另有居民指，當局現時沒有公布確診者所居住樓層，令人難以安心，亦擔憂出現群組感染的原因，指景翠苑樓齡約30年，喉管屬Y字型設計。

柴灣景翠苑有5個單位的住戶確診，層數與坐向均不相同，其中3個單位的住戶有交談及互訪，被列為相關個案，另有1個單位的確診住戶與東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組有關，餘下單位的住戶則是無源頭個案。