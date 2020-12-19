蓬佩奧促釋放12涉偷渡港人　港府斥罔顧事實混淆是非

美國國務卿蓬佩奧當地時間周五（18日）在Twitter發文，促請中國政府立即釋放12名涉嫌偷越邊境的港人，又指他們所犯的所謂「罪行」，只是為了逃避暴政。特區政府今午（19日）回應事件，強烈反對和不滿有美國官員發表罔顧事實、混淆是非的言論。

蓬佩奧發文稱，12名港人的「罪行」只是為了逃避暴政，並批評中共將香港變成以往的東柏林，極力阻止民眾到其他地方尋求自由。蓬佩奧過去多次就此事表態，早前曾表示他們並無犯罪，國務院9月亦發聲明關注。

港府回應事件時，不點名形容蓬佩奧的言論罔顧事實、混淆是非，對此表示堅決反對和強調不滿。政府發言人重申，該12名逃犯是香港通緝犯，在香港涉嫌干犯多宗嚴重罪行，惟他們並沒有留在香港面對法律責任，反而以不合法的方法潛離香港，逃避法律責任。

發言人又強調，內地機關正按其法制處理案件，特區政府不會干預其他司法管轄區的執法及司法工作，待內地當局依法處理這12名逃犯在內地干犯的罪行後，特區政府會要求將他們送返香港，追究他們在香港所涉嫌干犯的罪行。

特區政府又重申，犯法的人必須面對法律制裁，本港警方的行動是針對違法行為，與涉案人士的政治背景無關，任何違法的人均須為其行為負責。發言人同時強調，警方作出拘捕完全是基於證據和嚴格按照法律進行，而警方一直公平公正、不偏不倚地依法處理所有案件。