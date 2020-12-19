藥廠免責　市民憂心副作用　專家：新冠疫苗非萬能仍需長期觀察

港府正研究批准新冠肺炎疫苗的緊急註冊，若市民接種後出現不良反應，藥廠或可獲免責，不少市民憂慮疫苗副作用而卻步，更有人批評政府搵港人笨，做疫苗試驗品。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今早(19日)在電台節目表示，正式註冊下疫苗要等文獻及數據支持，往往需要2至3年或更長時間，故緊急情況下使用未經註冊疫苗，藥廠可獲免責保障是常見做法。不過，他強調注射疫苗並非萬能，市民仍要繼續戴口罩及保持個人衞生，未來亦仍需繼續觀察長期的報告，才可以確保疫苗的有效性和持續性。

孔繁毅指，現時全球疫苗可分為3類，包括腺病毒載體疫苗，原理是讓腺病毒攜帶新冠病毒的致病抗原進入人體細胞，使人體產生新冠病毒的抗體。第2類是一種新的方法，用基因編輯和改造技術製成的「mRNA」疫苗，主要是從實驗室裏抽取病毒遺傳密碼的一小部分注入人體，訓練身體的免疫系統學會認識這病毒，當病毒入侵時會反擊。第3類是基於新冠病毒刺突蛋白製造而成的重組納米疫苗，屬較新的技術。

孔指出，大眾對沒有長遠數據支持的新疫苗抱有疑慮是可以理解的，但要等數據及文獻支持，可能需要2至3年甚至更長的時間，所以在緊急情況下，各國政府及醫療機構使用未註冊的藥物，藥廠可受條款保障免除責任是常見的做法，因除了保障病人，亦需要同時保障藥廠，並舉例指醫生為病人使用未經註冊的新藥治療頑疾，藥廠在相關情況下，亦可免除藥物所產生的不良反應的責任。

他建議高齡人士及患糖尿病或肥胖等慢性病的人士接種疫苗，這些人如不幸染疫，「後果可以非常嚴重」，雖然有報道提及注射疫苗後有面癱，吉巴氏綜合症的神經系統毛病，但相關機會非常低，亦無法證實與疫苗有直接關係。

不過，孔提醒，注射疫苗並不是萬能的，大眾仍要繼續戴口罩及保持個人衞生，而不同年紀，不同的病歷及身體狀況，均會影響到抗體產生的高低，未來仍需繼續觀察長期的報告，才可以確保疫苗的有效性和持續性。他亦期望，港大的噴鼻式疫苗研究可以盡快開展第一期人體測試，為對抗新冠病毒作貢獻。