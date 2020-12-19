10歲白血病童死裏逃生　母感恩同路人絕境扶持

「他們絞盡腦汁賺錢，與家人關係疏遠……」10歲的小天賜乖巧地在家跟媽媽朗讀課文，見天賜媽的笑容，相信她對兒子相當滿意。他們家不是很大，裝潢亦十分簡單，但對兩母子而言已是安樂窩。平凡的幸福對他們來說，尤其是在天賜媽眼中已算是奢侈，因為她差點兒失去自己的寶貝兒子。

天賜現時精靈活潑，難以想像他剛從鬼門關幸存，他去年患上急性淋巴白血病，一度要進入深切治療部，令天賜媽萬念俱灰，「（當時）我知道捱過這呢關就真係好大幸啦，因為ICU（深切治療部）主管話，60%病童就係因為感染就咁離世。」天賜媽當時已做好最壞打算，「如果上天真係咁殘忍要帶走佢，依家白血病嘅研究又係咁少嘅，我都願意將佢捐出去做大體老師。」

幸而天賜就像他的名字般，得到上天的眷顧，成功戰勝病魔留得住性命，可是不等於一切都已經解決，「之後情況雖然是樂觀，但都仲係要坐輪椅，好似一個六個月大嘅BB咁，坐都坐唔穩」。單單是兒子虛弱的身體狀況都足夠令天賜媽感到痛心，加上她身體都有很多地方不適，「又血壓高、又青光眼，腰椎又退化，成身麻痹，感覺好辛苦，但為咗天賜我都要撐落去。」

為了一口氣撐下去，鬥志雖是可嘉，但自己的身體欠佳下要頻繁地往來醫院照顧兒子，令天賜媽疲於奔命。幸好身邊有不少有心人幫助，她從醫務社工得知香港麥當勞叔叔之家，「就係專門為病童家長而設嘅，可以過嚟呢邊煮飯、煲湯，又有車接送（往返醫院）」，令天賜媽得到喘息的空間，「喺你最危急嘅時間、最密集返醫院嘅時間，（香港）麥當勞叔叔之家就助你一把。」

除了現實的便利，旁人的協助也紓緩了天賜媽的巨大的壓力。「義工、姑娘、醫院的牧師都幫我哋好多，送心意卡畀我哋，希望我哋有一個信念向好方面諗，畀正能量我哋，我覺得心靈嘅安慰是需要嘅」，香港麥當勞叔叔之家也有不少義工服務，令天賜媽及其他家長感到支持及溫暖。

在家舍的其他家長也是令天賜媽堅強的力量，「大家互相扶持，同路人就知道同路人嘅心聲」，原因是大家都知道康復路上的艱辛，行過來並不容易。「無同路人嘅分享，就會向壞方面諗，但有同路人經歷，話你聽路係咁行，就會有心理準備，鬥志都會多啲。」

在旁人的支持鼓勵下，加上自己的堅毅，一家人總算挨過最苦的日子，天賜也逐漸康復，現時進入維持治療的第二部分，他們也是時候離開家舍搬回家中，「返去係高興嘅，但總有啲唔捨得，唔捨得嗰邊嘅姑娘、義工。」

香港麥當勞叔叔之家慈善基金總幹事黃婷婷，在天賜媽母子離開前也特意探訪，對他們可以安然度過難關感到鼓舞及高興，「小朋友突然患重病對一個家庭嚟講係巨變，我好很慶幸可以幫到好似天賜同佢媽媽嘅家庭，見到佢哋能夠完成療程、一家人返屋企係最鼓舞。」黃婷婷也祝福天賜媽母子回家後一切順利，「都希望前面嘅路，我哋大家都可以繼續支持佢哋。」

天賜媽也不忘旁人在自己逆境時的幫助，「經過呢一年生離死別，我見到我哋有事嗰陣，我哋唔識嘅人都嚟幫我哋，我哋係好感謝」，她也說未來自己有空時，可以回家舍做義工，為其他同路人打打氣，「大家都加油，人生有好多挑戰，有咩事都一定要出聲，好多人都好樂意幫我哋。」

見到兒子健康，天賜媽神情盡是苦盡甘來的喜悅，「最重要係個仔好返，佢可以返學係最開心，見到佢一日比一日強壯係感恩。」天賜學業上非常勤力，繪畫也有天分，天賜媽對兒子未來可有期望？「佢健康快樂就可以啦，我都唔期望佢要做咩，只要佢他開心嘅我都支持佢去做。」