美加公布人類自由指數新西蘭居首　香港第3中國第129

美國卡托研究所及加拿大智庫菲沙研究所周五（18日）聯合公布最新的「人類自由指數」（Human Freedom Index），香港在全球排名第3，僅低於排第1的新西蘭和第2的瑞士，中國排第129名。惟報告強調指數據只截至2018年，未包括香港去年的反修例示威風波，料排名未來會大跌。

人類自由指數主要分析76個不同指標，包括個人、公民及經濟、新聞自由等方面的自由度，今次評估162個國家或地區。榜首的新西蘭有8.87分（滿分為10分）的，瑞士有8.82分，香港的得分為8.74分，第4位是丹麥，第5位是澳洲。

中國今次得分為6.07分，台灣以8.42分排第19名，在東亞地區排第3名，僅次於香港和日本，是過去10年的自由度進步幅度最大的前5名。英國和美國並列第17位。

人類自由指數已是第6年公布結果，香港曾在2015年及2016年高踞榜首，主要原因是經濟自由評分高，今次是連續3年排名第3，經濟自由仍是當中評分最高，但個人自由只排第32名。

報告分析指，全球自由水平自2008年以來下降了0.04分，又指出人類的自由和民主之間有密切關係，即愈民主的地方，自由指數愈高，但香港是一個「特殊個案」。

人類自由指數部分排名

1/新西蘭

2/瑞士

3/香港

4/丹麥

5/澳洲

6/加拿大

11/日本

17/英國、美國

19/台灣

129/中國