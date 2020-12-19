逾7成劏房戶面對衞生問題　團體倡抗疫基金支援防疫

新冠肺炎疫情持續，市民對居家衞生愈見重視，惟不少劏房環境惡劣，令他們面對受傳染的危機。有團體今日(19日) 發布有關「不適切居所」住戶現時環境安全及維修狀況的問卷調查，發現超過7成受訪者面對衞生問題，該團體亦建議政府可以從「防疫抗疫基金」中增撥資源協助劏房戶的防疫工作，以減低感染病毒的風險。

關注基層住屋聯席於本月11至17日進行的問卷調查結果，了解「不適切居所」住戶現時環境安全及維修的狀況，共收回171份有效問卷。調查結果顯示，超過7成受訪者面對衞生問題，亦有超過6成受訪者發現地下污水渠口發出臭味，反映其單位的污水渠缺乏隔氣的設備或污水渠出現滲漏的情況。

團體指，劏房之間「多渠互通」，租戶未能以灌水方法到聚水器預防問題，造成病毒傳播風險，租戶認為此兩項問題對他們構成起居生活及人生安全的影響亦頗嚴重。劏房中的滲漏水、潛在消防危險、石屎剝落、鋼筋外露的問題亦十分困擾，有超過85%的受訪者育有子女，對這些家庭住戶來說更是不便及危險，其中近58%的受訪者的單位有滲漏水問題、有約53%的受訪者指出單位有潛在消防危險、約44%的受訪者亦表示有石屎剝落或鋼筋外露的情況。

面對居住環境的種種問題，調查結果顯示，超過45%的受訪者表示業主的回應是「拖延租戶，遲遲未跟進問題」、有一成半的受訪者指出業主更是「拒絕承擔責任」，亦有部分受訪者表示未有向業主反映問題，近48%受訪者認為業主不會處理問題、約四成租戶擔心反映問題後，業主將來不會續租單位。

關住聯表示，租住劏房的交易理應是明買明賣，業主有責任講明出租單位的環境狀況及負起維修責任，惟現時租戶租住劏房付出了相應的租金，卻沒有獲得合理保障的住屋環境。關住聯續指，政府應制定政策確保大廈及單位進行改裝時，設計需合乎相關安全標準，並加強監管及執法。

對於劏房戶的住屋環境惡劣，隨時引發疫症大規模爆發，關住聯亦建議政府可以從「防疫抗疫基金」中增撥資源協助劏房戶的防疫工作，例如為大廈提供殺菌防疫塗層、搓手液等，以減低感染病毒的風險，以做到全城抗疫之效。