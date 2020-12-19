教大人文學院辦網上課程資訊日　學生將安排到內地學習

香港教育大學的師訓課程一向相當受考生歡迎。於首輪聯招，以Band A(首3志願)計算，教大的中國歷史教育榮譽學士課程的競爭相當激烈，有353人競爭10個學額；中國語文教育榮譽學士更有634人報名，競爭82個學額。教大人文學院今(19日)舉行網上課程資訊日，介紹教育及語文研究課程的入學資訊，並邀請在讀學生及畢業生分享心得。

教大人文學院有4個5年制的教育榮譽學士課程，包括中國語文、英國語文 - 小學、中國歷史、歷史課程。其中中國歷史及歷史教育課程會輪流開設，來年會設中國歷史課程。教大的教育課程理論和實踐並重，學生需要在學期間到校實習，校方也會安排學生到內地或海外進行語文沉浸學習。畢業生將獲得香港註冊教師的資歷，其中中文教育的就業率超過90%，平均月薪達3萬港元以上。

教大2015年畢業生周凱瑩現職中學中文教師，她認爲教大的中文教育課程有不少特色科目，例如文學創作、兒童文學、香港文學等。由於現時不少中文老師都需要兼教普通話，主流學校也愈來愈多非華語學生，她求學時期讀的普通話語音研究及理論運用，以及針對非華語學生的中國語文課程單元設計及開發就大派用場。她認爲實習有助實驗教學方法、認清有效的教學方法，以及磨練意志力，並學習如何與學生拉近距離之餘，又能建立權威。

教育課程的入學要求不變，為33222，學生於文憑試最佳5科的平均分數則介乎21至22分。學生需進行面試，中文教育的面試會以中文、小組討論的形式進行，考核申請人的專業素質、溝通能力態度和思考水平；中國歷史教育則分個人和小組討論面試，其中個人面試需要用普通話。另外，於文憑試有修讀中國歷史或歷史科的考生會有優勢，但修讀中國文學科則不會有，校方沒有硬性規定分數。