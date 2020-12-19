港府資助門檻高　75%人一毫子都無　體育界促放寬申請條件

新冠肺炎疫情令各行各業受創，包括健身中心在內的體育處所須再度停業。港府在早兩輪資助中，為合資格從業員合共提供12,500港元的一次性支援，但受惠對象僅限體育總會的註冊教練，有體育界工會促港府放寬第4輪防疫抗疫基金申請要求，向持有國際認可教練資格證書者等教練可透過其他方法證明，並發放9,000港元失業援助金，以支援失業的從業員。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，政府早前發放的資助只惠及不足1萬名從業員，但業界目前有至少4萬人，即75%未受惠政府一分一毫。他續指，香港不少教練均持有國際認可的教練資格證書或以自僱形式工作，但由於並非90個體育總會的註冊教練而無法受惠，又批評政府對瑜伽及健身教練更是「零資助」。

李續指，體育處所因疫情停業百天以上，僅7,500港元的資助金額卻無法應付開支，更有教練反映，在疫情陰霾下要將自住物業進行二次按揭，以維持生活。不少運動業界代表均期望政府可在疫情有所緩和時放寬營業限制，健身行業亦已實施「健身行業防疫約章」。

議員郭偉強則認為政府「離地」，指目前業界不少教練均非體育總會的註冊教練，但政府卻未有了解業界實際的運作情況，又批評港府偷懶而不願意走多一步改善申請機制。他冀港府能體恤業界的苦況，放寬申請資助條件，並先向教練派發現金資助以解燃眉之急。

工會建議優化資助申請機制，讓非體育總會的註冊教練或康體運動教練亦可透過其他證明，包括出糧紀錄、導師服務聘書等證明工作；並向失業教練提供緊急失業生活援助金，每月發放最多9,000港元，為期3個月至半年。