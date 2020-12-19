確診病人李運強逃離病房　容貌曝光全城通緝

本港昨日(18日)首度發生有新冠肺炎確診者逃離病房事件，伊利沙伯醫院一名63歲確診男病人擅自離院。該男病人為李運強，身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。警方正通緝他，今(19日)日下午1時多在油麻地仁俊大廈展開搜查，並呼籲若任何人有他的消息立即通知警方。

伊院發言人指，男病人由12月14日起入住該院隔離病房接受治療，昨午約5時，病房職員發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經樓梯逃去無蹤。其後警員接報到場，經初步調查，將案件列「逃避/逃脫進入醫院/收容所/隔離區檢疫所等」，警方正協助相關部門追尋該名姓李病人。

醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲表示，涉事病人之前已表現不合作，醫護人員為他進行例行檢查時，須多番勸籲才配合。病人逃走前一日亦曾試圖逃離病格，幸被人員發現，勸籲下返回病格。

庾續稱，該病人病毒指數（CT value）為20多，他離開時有佩戴口罩，而醫院內的醫護有穿着合適防護裝備，但不清楚會路經何處，她呼籲病人應留院，勿擅自離開醫院。

被問到該患者如何突破醫院保安等重重關卡，庾回應指，一般情況下若病人有需要尋求醫護協助可獲放行，而醫院沒有閉路電視作監察，事件發生或因病人的動作太快所致，加上在場的其他醫護各自正忙碌中，有職員發現患者離開時已即時追上，惟仍被他逃去無蹤。

翻查資料，該病人住旺角花園街198號，醫院已向衞生防護中心通報有關事件，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處匯報事件，伊利沙伯醫院呼籲市民若發現有關病人，請通知警方或致電熱線電話： 35068944。

警方指若任何人有李運強的消息，請立即通知西九龍失蹤人口調查組，電話： 36618038或： 90206542，亦可聯絡任何警署或電郵rmpu-kw@police.gov.hk。警方高度重視事件，現正通緝該男病人，並正全力調查。

根據香港法例《預防及控制疾病規例》第599A章第28條，如任何在醫院、老⼈院、殘疾⼈⼠院舍、幼兒中⼼、療養中⼼或相類場所內被檢疫或隔離的⼈逃走，即屬犯罪，⼀經定罪，可處罰款5,000港元及監禁2個⽉。