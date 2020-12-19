屯赤隧道採用全球最大鑽挖機「秦良玉」協助　將於12.27通車

連接屯門至港珠澳大橋香港口岸人工島的屯門至赤鱲角連接路北面連接路(即屯赤隧道)，將於本月27日正式通車。運輸及房屋局局長陳帆今(19日)指出，屯赤隧道是本港長度及深度第一的行車隧道，建造過程中採用了目前全球最大的隧道鑽挖機「秦良玉」，工程團隊亦須深入海床底下施工，形容鑽挖過程艱巨。

全長約5公里、深入水平面以下約60米的屯赤隧道，建造過程充滿困難。陳帆今日發表網誌指出，屯赤隧道為全港第一條以海床底下以鑽挖方式興建的行車隧道。因該隧道的走線橫跨交通繁忙的龍鼓水道，該處海床又設有重要供電設施，工程團隊採用了直徑逹17.6米，即相當於6層樓宇高度、全球最大的隧道鑽挖機「秦良玉」，以海床底下鑽挖方式建造隧道，減少施工時對周遭環境的影響。

陳帆特別提及，上述鑽挖機面對花崗岩等堅硬岩石，機上的刀具亦會不斷耗損，需要工程人員經常檢查及更換。但相關工程須深入海床底進行，四周的大氣壓力約為地面的6倍。工程團隊為此首次引進「飽和高壓」技術，安排專業工程人員住於深海，定期為鑽挖機檢查及更換刀具。

因應工程，相關工程人員的工作及起居生活包括飲食、休息、洗澡和睡覺，全數會轉移到海床底下。他們以4人為一組，28天為一個工作週期。期間他們每天由加壓的生活艙，經運輸艙載送至鑽挖艙工作，完成工作後再返回生活艙。經過25天的工作後，他們會到減壓艙進行為期3‍天的減壓程序，重新適應地面的大氣壓力。今次工程團隊總共進行了18個週期的「飽和高壓」作業，更換了超過1,400個鑽挖機刀具。