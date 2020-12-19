彭定康封黎智英為年度人物　 各界轟不甘寂寞胡說八道

末代港督彭定康離任20多年，仍不停對香港事務指指點點。彭定康日前再發文支持現正被還押的壹傳媒黎智英，批評中央政府壓制香港的異見和自治，更形容黎是他心目中的年度人物。各界反斥彭定康刷存在感，抬高黎智英，更顯示黎是勾結外國勢力，又指彭定康將黎被押上法庭審訊時鎖上手銬，腰纏鐵鏈，扭曲成為反映現時香港面對的人權情況是胡說八道。

多案纏身的壹傳媒黎智英涉嫌欺詐，自本月3日還押荔枝角收押所。彭定康日前撰文，稱黎是《港區國安法》下最新及最知名的受害者，而他正面臨的控罪是針對他的信念及原則，批評中央政府針對式地報復黎。彭定康更讚揚他一直堅守民主價值，更指「黎的手銬及鎖鏈，正悲哀地反映曾經自由的香港，於今年發生甚麼事」，形容黎是他心目中的年度人物。

「廿三萬監察」發言人王國興怒斥彭定康不甘寂寞、刷存在感。作為末代港督，不停為黎智英叫屈，力讚黎「有幾威水」、是所謂「英雄」，事實上只是為他「踩多幾腳」，令他「死多幾錢重」。事件正正顯示黎勾結外國勢力，是「漢奸走狗賣國賊」，是美國、英國等霸權國家於香港的「代理人」，更彰顯黎的罪行。

黎智英早前被押上法庭審訊時，懲教署以押解重犯的最高保安規格處理，黎不但鎖上手銬，更腰纏鐵鏈。對於彭定康將此畫面，扭曲成為反映現時香港面對的人權情況，時事評論員陳雲生指，黎被鎖上手銬及鐵鏈，只是由於他於整場黑暴事件中，包括於2014年的違法佔領中環運動，一直擔當主要角色，屢次觸犯法律，同時一直沒有收斂其行為，最近亦被加控違反《港區國安法》，是針對其刑罰才獲得如此待遇，認為彭定康胡說八道。

此外，彭定康於文章中批評中央政府，對全球民主價值造成最嚴重的威脅，毫不留手地壓制香港自由，層面遍布法院、立法會、公務員、傳媒、學校等，「鎮壓所有異見，並關押民主運動人士」。彭定康亦指中央於香港回歸時，在《中英聯合聲明》承諾，香港可享有高度自治、「五十年不變」，批評中方已廢棄對香港作出的承諾。

陳雲生直指彭定康「心理好唔正常」，應心知自己是末代港督，於國際舞台上再無任何角色可言，即使他如何努力地刷存在感，亦毫無作用，只會再進一步暴露自己的醜惡。