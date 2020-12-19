涉向警察遊樂會掟汽油彈　3青年續押待警方完成認人手續

旺角警察體育遊樂會本月1日遭人投擲汽油彈，導致一輛停泊在內的警察貨車被焚毀。事後警方翻查閉路電視片段，於昨早(18日)拘捕3名懷疑涉案男子，並控告他們同一項縱火罪。3名被告今早(19日)被押至西九龍裁判法院提訊，暫時毋須答辯。裁判官把案件押後至下周四(24日)再訊，期間3名被告須還押警方看管，等待警方完成認人手續。

控罪指，23歲售貨員徐君浩、22歲無業馬富善，以及1名16歲羅姓中四男學生，於今年12月1日，在深水埗西洋菜北街430號警察體育遊樂會停車場無合法辯解而用火損壞屬於警務處的警察貨車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

控方透露案情指，案發當晚3名被告向警察體育遊樂會停車場內投擲共9枚汽油彈，導致1輛警察貨車被焚毀至無法使用，該貨車價值逾100萬港元。事後警方調查發現，3名被告當日在旺角集合後，前往通菜街某座大廈的天台上，一同製造涉案汽油彈，然後到警察體育遊樂會旁邊的後巷犯案。

及後3人一起乘坐的士逃離現場，前住馬鞍山的公園，並在該處更換衣物，3人又到附近的OK便利店購買飲料後才回家。惟被告的行蹤過程被沿途的閉路電視一一拍攝，警方得以鎖定被告身份，並分別在他們家中搜出涉案相關衣物。

第3名被告另牽涉一宗縱火案，指他於今年1月5日在旺角聯同他人投擲汽油彈。但警方目前仍調查該宗案件，未正式就此起訴被告，故被告是於警方保釋下再涉嫌干犯本案。