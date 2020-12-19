女網紅蘇淼淼遭入屋綁劫案　3男續押1女准保釋但禁離港

女網紅蘇淼淼(原名蘇美欣)上月24日遭3名刀賊入屋打劫，當時家中只得蘇、她6月大的兒子及女傭3人。劫匪被指連襁褓嬰兒亦捉起綑綁，並掠去事主家中逾千萬港元財物，逃去無蹤。警方經調查後，拘捕4名年齡介乎39歲至31歲的3男1女，並控告他們搶劫及處理贓物等3項罪。案件今日(19日)在西九龍法院提訊，被告暫毋須答辯。裁判官把案押後至明年2月1日再訊，以待警方進一步調查，期間3名男被告須還押懲教看管，至於女被告則准保釋候訊，但不得離港。

控罪指，同為39歲的地盤工陳少達、無業梁旭賢及地產中介黎景安，於今年11月24日，於深水埗荔枝角道「一號‧西九龍」2座某室搶劫蘇美欣，劫去1個行李箱、21個手袋、8隻手錶、14隻珠寶首飾、1個卡片套、1部手提電話、1部手提電腦、1件外套及港幣現金8萬元，總值約1180萬港元。3人另被控於同日同地搶劫女傭Baisto Benigna Neseo，並劫去1部手提電話，港幣現金8,000元，總值1萬港元。

至於報稱主婦的31歲女被告李洋，則被控於今年12月17日，在慈雲山慈康邨康秀樓某室知道或相信某些貨品是贓物，而該等贓物即3個手袋，總值約2.1萬港元，均屬蘇美欣的財產。

控方透露案情指，事主與兒子居住於上址逾3個月。案發當日，首、次被告及另一名在逃人手持生果刀，只用「按門鐘」的方法，待女傭主動把門打開，便成功闖進屋內。3人先將蘇、她6個月大的兒子及女傭綑綁，然後把掠得的財物裝進事主的紅色行李箱中帶走。

事後警方調查發現，首被告於事主居住的同一幢大廈內租用了1個單位，用作監視事主一家活動，而該單位內被搜出爆竊工具和望遠鏡。大廈閉路電視亦拍攝到首、次被告於案發前，曾到過事主家外「踩線」。警方又發現第3被告為案中主腦，並在他於屯門租用的貨倉中將之拘捕，貨倉內亦起回涉案的13個手袋。

至於女被告則持雙程證來港、是首被告的妻子。警方在首被告的家中亦檢獲部分涉案手袋和衣物，並拘捕居於該單位的女被告，指控她處理贓物。