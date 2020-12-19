浸大減成本遣散印務組9人卻聘法律經理　工會斥雙重標準

香港浸會大學以控制成本為由，遣散印務組全體9名員工，遣散費更會被強積金對沖。校方只會提供求職面試訓練和外判的情緒管理服務。工會質疑校方遣散印務組，同時聘請法律經理，是雙重標準之舉，又批評校方在失業率高企下裁員，未有盡社會責任。

本月10日，浸大教職員工會協助印務組3位代表與校長錢大康及新上任的副校長(行政)鄒靄雲會面，期間校方以控制成本為由解釋其決定，並表示外判服務更合乎成本效益。

工會質疑，校方一方面大刀闊斧遣散全組人，另一方面卻招聘法律經理，而大學財務處本身已經委任7間律師事務所提供外判的法律意見及服務，屬雙重標準，質問校方政策的準則和依據爲何。而且，外判印刷服務未必能減低營運成本，反而有機會增加其他部門招標或自行印製等行政工作負擔、或因經驗不足而造成失誤和浪費資源。

工會又指，浸大作爲獲政府資助的大學，在失業率高達6.3%、經濟前景暗淡的情況下裁走9人，等於打擊9個家庭的生活，未有盡應有的社會責任。人事部為被裁員工提供求職面試訓練和外判的情緒管理服務，只能夠用假仁假義來形容。

工會認爲，大學應該撤回有關決定，並詳細研究印務組目前承擔的工作和服務範疇、諮詢各部門意見，商討資源增值的方案，2年後再檢討人力資源成本，而非單方面考慮減省成本，把結束印務組所衍生的額外的工作及成本轉嫁給其他部門。

工會理事杜耀明表示，浸大遣散印務組的解釋完全講不通，無論是理由還是手法都並不公義。而且，浸會大學有約2,000名員工，每年流失率超過1%，導致每年都有職位空缺。就算浸會大學執意外判印刷服務，應該考慮把9位員工調遣往其他職位，而非拒絕承擔責任。工會會繼續協助員工與校方商量。

浸大回應指，校方一直按照其策略發展方向、運作需要、資源運用以及市場狀況，制定相應的人力資源政策，並適時作出調整。隨着科技發展，數碼轉型成為大勢所趨。為更有效運用大學資源，大學決定把行政處轄下印務組的工作重組。明年7月開始，相關的工作會由個別部門按本身需要自行安排。大學已為受影響員工作出適當安排，包括根據合約向他們作出合理補償。