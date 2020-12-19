張建宗相信絕大部分在職公務員　均會簽署宣誓

政府部門首長級公務員近日相繼宣誓擁護《基本法》及效忠特別行政區，政務司司長張建宗今日(19日)在一個電台節目說，公務員有責任擁護《基本法》及效忠特區，不應懷疑宣誓會為公務員帶來難處，是應有之義及平常的事，就如僱員進入企業工作時，均會全心全意為公司付出，沒理由和公司對着幹。

張建宗表示，若公務員拒絕簽署聲明表示擁護《基本法》及效忠特區，會令人懷疑其忠誠度是否適合在政府服務，又指公務員亦可有自由選擇，「唔做政府工、唔入政府咪得。」他指至今已有3000多名新入職公務員簽署聲明，相信絕大部分在職公務員都會簽署宣誓，重申不應政治化和上綱上線。

他又說，下月初便會公佈其餘公務員的宣誓安排，宣誓過程相對簡單，只須在相關表格上簽名，然後交給部門上司，相信一天內可完成。對於公務員往後能否參加遊行，張建宗說公務員有守則列明，保持政治中立很重要。

全體12位副局長和14位政治助理本周三(16日)早上在特首林鄭月娥見證下已完成宣誓，而常任秘書長及部門首長的宣誓儀式亦已於昨天(18日)舉行。