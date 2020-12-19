紅色膠袋醫療廢物或有高傳染性　狗隻老鼠咬穿恐播疫

鯉魚門公園及度假村檢疫中心日前驚現疑似醫療廢物隨處棄置，數量多達30多包，惹播毒疑雲，惟當局一直無正面回應內藏甚麼醫療廢物，以及存放了多久，只承認廢物量增加，等待相關部門及持牌醫療廢物處理商作進一步處理的時間有所延長，已與營辦商討論增加廢物處理設施及改善廢物處理的流程。有感染及傳染病專科醫生指出，根據醫管局的標準，紅色膠袋屬高傳染性的醫療廢物，若長期置於室外，有機會被野生動物，如野豬、野狗、老鼠咬穿，造成傳播風險。

隨着香港爆發第4波疫情，當局近期重啟鯉魚門檢疫中心，讓確診者的緊密接觸者接受隔離、檢疫，不少新增的確診患者都是來自重新啟用的檢疫中心。衞生署發言人日前回應指，隨着入住的檢疫人士增加，日常棄置物品，例如飯盒等亦大量增加。

感染及傳染病專科醫生林緯遜指，根據醫管局的準則，紅色膠袋是放置高傳染性的廢物，如屬低傳染性，會放置於黑色膠袋。由於垃圾出自檢疫中心，一些日常的垃圾，如檢疫人士的口罩、飯盒等都會棄於紅色膠袋。而膠袋內可能有檢疫人士的飯盒、飲品等，如檢疫中心周圍沒有圍欄，這些膠袋有機會吸引野豬、老鼠、野狗等動物，若牠們咬穿膠袋，就有機會造成傳播風險。理想情況下，裝醫療廢物的膠袋不應置於戶外過夜，應盡快清理。

林醫生又指，由於天氣寒冷，病毒在膠袋表面存活的時間長，不排除膠袋表面帶有病毒，負責處理的人士應穿戴個人保護裝備；堆疊成小山的膠袋也不便工作人員處理，膠袋亦有機會穿破，情況並不理想。