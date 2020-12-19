大棠楓香林人山人海　市民除口罩拍照　攀爬楓香樹致折枝

今日(19日)是漁農自然護理署公布紅葉指數由黃色轉為紅色的首個周未，大批市民不畏寒冷趁着楓香樹葉轉紅，到元朗大棠山道大欖郊野公園一賞紅葉。大棠楓香林一帶人山人海，塞得水洩不通。部分市民未有理會口罩令和禁聚令，三五成群，把口罩除下，爭相與紅葉拍照；更有市民沒有珍惜紅葉和楓香樹，把紅葉摘下，折斷楓香樹的樹枝，令楓香樹再度飽受摧殘。

隨着氣溫下降，楓香樹葉變更紅更美。在疫情下，有不少市民三五成群，一起賞紅葉，更有市民除下口罩，與紅葉拍照，完全無視口罩令和禁聚令；亦有小朋友攀樹攀爬和緊抓樹幹拍照，因為人們多次緊抓樹幹，有不少的楓香樹樹根外露；有一對情侶更熱情如火，除下口罩，在楓香林前接吻；甚至有家長為了討好自己的子女，把楓香樹的葉和樹幹摘下，送給子女為禮物。

在記者巡視楓香林一帶期間，雖然看到有漁農署的車輛在四周巡查，但未有職員向損毀楓香樹的市民勸阻；同時，有警員只在現場指揮交通，未有對違反口罩令和禁聚令的市民執法。

第一次賞紅葉的胡先生坦言，之前只在網上看過紅葉，因為疫情想散心才會行山，到現場親身看紅葉後覺很美，預計下年都會再到現場觀賞。可惜是次看到有楓香樹被破壞的情景，他認為，市民要愛護大自然，若果現在把楓香樹破壞，便會錯失下年再觀賞的機會，希望漁農署可以增加保護大自然的宣傳，提升市民環保意識。

姜先生表示，今次是第四次到大棠楓香林賞紅葉，認為今年的紅葉最美。對於有市民攀爬楓香樹，他認為，這是非常危險，因為人們攀爬上樹，會增加樹的壓力，令楓香樹倒塌。建議市民應與楓香樹保持距離拍照；另一位賞楓人士李小姐指，今日是第一次與男朋友到大棠賞紅葉，會在避開多人聚集的位置，減低染疫風險。

警方指，有市民會趁假日到大欖郊野公園，大棠山道介乎避雨亭至大棠山道停車場的路段，已於今日(19日）至下月17日（星期日），逢星期六、日及公眾假期上午七時至晚上七時間歇性封閉，禁止所有車輛進入。警方又指會視乎當時環境，短時間內實施其他臨時交通措施，包括調整封路時間及範圍和交通管制措施等。