禁聚令及口罩令加辣逾周　逾200人被罰5000元

第四波疫情愈演愈烈，港府本月11日調升禁聚令等違反防疫規例的定額罰款，由2,000港元加至5,000港元。有關條例生效至今已逾一周，截至今日(19日)凌晨，多個部門仍維持「零檢控」兼「零告票」，主要執法部門仍是警方及食物及環境衞生署，兩部門合共向超過200人發出5,000港元告票。

根據政府最新數字，警方於本月11日分別就禁聚令及口罩令，向49人及4人發出5,000港元告票。自本月12日起至今日凌晨，警方及食環署分別就禁聚令巡查841次及972次，並分別作88次及5次勸喻；另外，警方亦發出126張定額罰款及14次檢控。就口罩令，警方及食環署分別巡查725次及近10萬次，並分別作100次及233次勸喻，分別發出28張及11張定額罰款；食環署亦作4次檢控。即警方及食環署分別就定額罰款調高後的禁聚令及口罩令，共發出逾200張告票，推算由警方發出的告票約佔9成。

截至今日(19日)凌晨，各部門就禁聚令共巡查逾70萬次，發出近10萬次勸喻，發出7,588張定額罰款及72次檢控，當中的定額罰款及檢控，大部分均由警方發出。就口罩令，各部門共巡查逾249萬次，發出逾19萬次勸喻，1,168張定額罰款及40宗檢控。其中，警方發出717張定額罰款、15次檢控；食環署則發出449張定額罰款、21次檢控。

警方回覆指，自禁聚令生效至本月17日，經警方中央交通違例檢控組處理的定額罰款通知書共7,530張，已繳交罰款的共6,201張。