警新界南「犁庭掃穴」2日拘43人　被捕人士多屬黑幫和勝和

為打擊非法活動及堵截不法分子收入來源，新界南總區刑事部聯同警察機動部隊，以及沙田、荃灣、葵青和大嶼山警區，在昨日(18日)及今日(19日)一連2日展開代號「犁庭掃穴」行動，搜查區內多個地點，並巡查80間娛樂場所、食肆及酒牌處所等，行動中共拘捕31男12女(13至90歲)，據了解，被捕人士大部分有黑幫和勝和背景。

被捕人士涉嫌經營非法賭博場所，在賭博場所中賭博、非法集結、刑事毀壞及藏有攻擊性武器等罪名。警方同時檢獲約11萬港元現金、百家樂賭枱、電動麻雀枱、一批賭具及武器等。由於留意到有人漠視疫情下的防疫規定，提供場所及參與聚集，涉嫌違反禁聚令，因此警方亦向他們發出告票。

而在昨日行動期間，警方於青衣長達路發現一間泰拳中心懷疑違規營業，在執行搜查令後進入場所，經調查後拘捕一名58歲男子，涉嫌違反「處所令」，他現正被扣查。警方呼籲市民顧己及人，減少社交活動，避免到人多聚集的地方，強調會繼續加強巡查，以確保表列處所嚴格遵從有關規例要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒在社區所傳播的風險。