政Whats噏：業績無改善　謝偉銓憂海洋公園明年再索撥款

業績連年虧損嘅海洋公園早前攤大手板，向政府攞咗54億港元撥款，用嚟救亡。各界炮轟海洋公園「過咗海就係神仙」，一直未有交代具體發展計劃，預計撥款用完之後又會再問立法會攞錢，猶如無底深潭。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)就叫海洋公園唔好「耍大家」，將立法會當做自動提款機，同時批評商務及經濟發展局同發展局，並無為海洋公園重生方案訂立清晰時間表，成日只係口講會「盡快」完成計劃！

海洋公園要起死回生，Tony認為單靠過往嘅經營模式並唔足夠，必需結合周邊優勢，引入商業元素，包括研究入場門票安排，使用全票定分段收費；開拓周邊嘅山腳用地作商業用途，發展休閒旅遊度假村；善用公園夜間時間，舉辦海洋公園之夜；甚至留意到好多市民鍾意行山，建議公園開拓收費行山徑添。

立法會財務委員會今年5月，通過向海洋公園提供54億港元撥款，Tony話已經過咗半年，應該盡快提交可行嘅發展方案，最理想係提交未來可以完全自負盈虧嘅改革方案，叫公園唔好「耍大家」，到下年5月使晒啲錢，就當立法會係自動提款機，不停伸手攞錢啊。

政府新一份施政報告提及「躍動港島南」計劃，重點項目包括制定海洋公園重生方案、提升區內設施等，仲話會參考「起動九龍東」計劃嘅「成功」經驗。之不過起動九龍東係2011年推出，Tony話要用近10年時間先有少少成績，相信海洋公園等唔到咁耐。市民不滿政府手腳慢，Tony亦批評政府成日將「盡快」兩隻字掛喺嘴邊，但拒絕訂立時間表，話就算係私人企業，都唔可以只係同老闆講盡快完成工作喇。

Tony叫主事嘅商經局同發展局，唔好因為預視計劃會出現困難，就唔積極訂立目標。Tony認為開展計劃時，有清晰時間表至為重要，特別係依家財政緊絀，大家希望可以評估資源嘅運用情況。Tony又話最終因出現問題而有所延誤，相信大家都會理解，不過履行承諾就最好喇。Tony早前特意組成「港島南區及海洋公園發展工作小組」，話即使疫情下好難開會，都會繼續敦促兩局，務求得到滿意嘅回覆啊！