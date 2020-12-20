東方日報A1：滅鼠當做騷　惡鼠四圍蒲　抗疫慌失失　靠政府死得

新冠肺炎肆虐之際，東網連番踢爆鼠蹤處處，多次苦口婆心勸港府改善社區衞生，防鼠患夾擊，否則疫情更一發不可收拾。惟港府卻教而不善，前日跨部門防治蟲鼠委員會只吹噓成效理想，對滅鼠數字避而不談，食環署上月初再推小區滅鼠措施，針對後巷、街市及地盤附近的鼠患問題，卻被東網記者發現土瓜灣街市附近大量老鼠「爭食」食物殘渣、旺角後巷一小時內近10隻老鼠穿梭、鑽石山的地盤淪「老鼠竇」。地區人士狠批，政府滅鼠如做騷，成效不彰；立法會議員直指食環署「有心無力」，炮轟連老鼠都捉不到，叫市民如何靠港府抗疫？

「我住樓上唐樓，啲老鼠成日走嚟走去，養咗隻貓去睇住！」居於土瓜灣九龍城道唐樓的住戶李太指，不時有老鼠沿水管爬入屋內。當區今年上半年鼠患指數中排行第3，達7.6%，和去年下半年的7.5%相若。東網記者日前凌晨到達土瓜灣一帶視察，發現街市附近的肉檔和菜檔，收舖後留下食物殘渣在地上，吸引大量老鼠「爭食」。

九龍城區議員任國棟批評食環署仍沿用傳統的老鼠藥及老鼠餌，效用不大，「只憑有冇老鼠咬過的餌去判斷區內鼠患，都作唔到準。」任促請相關部門加強滅鼠外，亦建議私人樓宇安裝「防鼠擋」，減少老鼠沿水管入屋。

旺角花園街一條毗連出售活雞店舖的後巷，擺放儲物櫃及筲箕，坑渠內有菜渣及雞毛等垃圾，即使有放置老鼠藥，晚上仍被老鼠佔據，一小時內已有近10隻老鼠流竄。油尖旺區議員林兆彬指，食環署一般在接獲投訴後到場處理及堵塞老鼠洞，但他認為善後工作只能治標，希望署方可加強票控和巡查，從改善衞生入手，根治區內鼠患。

東網5月踢爆南區食環署防治蟲鼠組員工日日散步、玩手機，上月底再揭發西貢外判工集體「蛇王」，工作時間打牌、瞓覺。署方管理無方，鼠患問題未改善。

去年全港鼠患指數達4.2%，創近10年新高。食環署今年5月展開第一輪小區滅鼠措施，共檢獲626隻死鼠及捕捉620隻老鼠；至上月初繼續第二輪措施，選出各區目標地點，透過改善環境衞生、加強滅鼠及加強執法改善問題，其中後巷、街市及建築地盤周邊地區皆為目標。然而，措施推出至今，多區鼠患未止。

黃大仙區去年下半年的鼠患指數為6.9%，至本年上半年大減至0%，但區內一個鄰近港鐵鑽石山站的地盤，卻不時聽到老鼠「吱吱」叫，行人紛紛走避。晚上8時起，多隻老鼠從地盤鑽出行人路，在人群中穿梭，毫不懼人。黃大仙區議員譚香文指，雖然街市滅鼠有成效，但區內多個新地盤衞生成疑，擔心鼠患影響附近居民。

「食環署喺捉老鼠方面係有心無力。」議員柯創盛指，鼠患問題困擾香港市民良久，亦會打擊市民對港府抗疫能力的信心。柯表示，食環署在滅鼠上需要各部門及私人機構的配合，他希望成立跨部門行動機關，處理鼠患問題。

食環署發言人回覆，已在全港各區展開第二輪目標小區滅鼠行動，加強街道潔淨服務及街市和小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷，清理街市和小販市場攤檔的雜物和垃圾等。署方亦會在出現鼠患的地點加強防鼠及滅鼠工作，包括放置毒餌及捕鼠器、毀滅鼠洞及實施防鼠措施。

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