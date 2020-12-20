瑪麗醫院照腸鏡男子控訴女護士　窺私處後說「咁細嘅」

瑪麗醫院有中年漢控訴遭護士偷窺私處，男事主兩年前在醫院照大腸鏡，當時院方無提供大浴巾給他遮掩下體，又要求他以「M字腳」姿勢平躺，其下體暴露在護士面前。事主指控一名年輕護士完成檢查後，注視其下體約5至6秒後竟拋下一句：「咁細嘅。」令他心靈受創，認為涉事護士有性騷擾之嫌，已向院方及平等機會委員會投訴。

年逾50歲的高先生月前向本報記者憶述，2018年10月23日於瑪麗醫院進行大腸鏡檢查，他換上院方提供的紫色長袍及一條長褲後躺在床上等候，其後一名年約25歲的女護士將他推送至大腸鏡檢查室，當時同場有另一名男醫生。女護士其後在無提供大浴巾遮掩下體的情況下，要求高先生脫下褲子並轉為側臥。

完成檢查後，女護士再要求高先生轉為「M字腳」的姿勢平臥，導致高的私處暴露在護士面前，該名護士注視其下體約5至6秒後，走到其身旁說：「咁細嘅。」高又提到，院方紀錄他在復甦區的時間是上午10時20分至上午10時25分，即只有5分鐘，惟一般復甦檢查需時大概15分鐘。高先生認為，涉事護士有性騷擾之嫌，又質疑有人未有按程序進行大腸鏡檢查。

高解釋，一般程序下院方會要求病人以側臥屈膝姿勢，以及在大浴巾遮掩下脫褲，質疑為何護士當日會要求他以「M字腳」的姿勢脫下褲子，完成檢查後無醫護人員協助他穿褲或原床送返，而是他自己下床穿褲離開。他坦言，事件令他心靈蒙受極大創傷，更導致他出現嚴重失眠，他向該院及平機會投訴，惟兩年來未能得到合理答覆。

瑪麗醫院發言人稱，該院已就事件進行調查，據當日在場所有職員憶述，高先生的大腸鏡檢查過程順利，而整個檢查都按既定程序及步驟進行，並無異常，院方亦已覆檢當日大腸鏡檢查的紀錄，亦無發現異常情況。院方又指，高先生早前亦已就此事向平機會投訴，經該委員會深入調查後，發現雙方陳述事件經過的細節存在爭議，包括醫護人員數目、衣着、檢查過程及檢查後的安排，基於投訴缺乏實質證據，平機會已終止有關調查。

一般而言，大腸鏡檢查會由一名醫生負責及兩名護士協助，病人進行大腸鏡時需脫下褲子，採用側臥屈膝的姿勢，院方會提供大浴巾遮蓋病人的下半身，醫生另會為病人處方適量的鎮靜劑，由護士注射後才可進行大腸鏡檢查，需時約10至45分鐘。