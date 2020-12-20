車Cam直擊：龍翔道私家車失控越線復遭攔腰撞　3男女受傷　

黃大仙發生交通意外！今日(20日)凌晨1時許，2輛白色私家車沿龍翔道往葵涌方向行駛，其中一輛沿慢線行駛的私家車疑因交通情況收掣不及，失控打橫越至快線，遭另一輛高速馳至的私家車攔腰猛撞。

據網上瘋傳的一段車Cam片段顯示，當時至少8輛私家車高速飛馳，慢線亦有解款車及黑色私家車行駛，未幾解款車停下，黑色私家車亦慢駛，惟尾隨的一輛白色私家車疑收掣不及，欲抽頭避開，惟失控越過2條行車線，並猛然撼向右邊快線石壆。詎料，該車復遭另一輛沿快線高速駛至的白色私家車攔腰撞及，被推前10多米後，再打「白鴿轉」橫亘慢線，並撞毀約5米鐵欄。出事一刻，至少2輛私家車在快線緊隨而至，幸均能避開，但驚險萬分。

意外後，抽頭失事的私家車車頭盡毀，泵把飛脫，司機位車門凹陷。而另一輛私家車車頭及右邊車身損毀，泵把飛脫及氣袋彈出。救援人員接報到場，將前車上32歲男司機及姓鄭(31歲)女乘客救出，2人分別背痛及頸受傷，均需用頸箍固定頭部，而後車姓梁(23歲)司機同告受傷，3人清醒由救護車送院治理。

警員其後封鎖現場調查，並召來拖車將涉事車輛拖走檢驗。受事件影響，現場交通一度阻塞。