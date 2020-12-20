尖沙咀樓上吧違停業令兼販毒　警拘2男票控29人

警方今日（20日）凌晨約4時50分巡查尖沙咀金巴利道35至35號A一樓上酒吧，以確保該場所遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）的指示。

行動中，警方發現該樓上酒吧正在營業，懷疑負責人及職員沒有嚴格遵從《規例》的限制。調查期間警方亦在酒吧內發現懷疑「可卡因」、懷疑「大麻」、懷疑「亞甲二氧基甲基安非他明」（俗稱「搖頭丸」）及懷疑新型混合毒品（俗稱「Happy水」），毒品數量及價值仍有待點算。警方遂拘捕酒吧內1名姓梁(39歲)男負責人及1名姓官(22歲)男職員，涉嫌販毒及違反《規例》，現正被扣留調查。據悉，其中一人有黑幫背景。

此外，警方發現該樓上酒吧內有19男11女聚集消遣(15至34歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。因此，警方即時向當中29人發出定額罰款通知書，餘下一名15歲未成年人士予以口頭警告。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

另有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。