財委會明審64億元抗疫基金注資　政府促盡快通過助重創行業

立法會財務委員會明日(21日)審議第四輪64億港元防疫抗疫基金注資撥款申請，政務司司長張建宗今(20日)在網誌表示，主要官員屆時會出席向議員講解，期望能盡早通過撥款，又強調會盡力簡化申請程序，加快審批，讓受疫情重創行業盡早獲得資助。

張指出，今次64億港元中，有55億港元用作推出19項資助計劃，餘下9億港元作應急之用，認為整個支援是精準、具規模和針對性，強調今次55億港元的資助，幾乎是9月第三輪同類措施總金額約28億港元的兩倍，主要考慮到在傳統消費旺季實施社交距離措施，對多個行業打擊嚴重。

他稱政府向防疫抗疫基金作出的三輪注資，以及財政預算案的紓困措施，涉及的承擔額已經超過3000億港元，相當於本地生產總值約11%，預計2020/21財政年度將錄得創新高的超過3000億港元赤字，他指明白社會各界要求政府提供額外援助，但公共資源有限，不足以應付所有訴求，政府只能聚焦最有需要的企業和人士。