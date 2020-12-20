憂第4波疫情持續至農曆新年　總商會促政府再推保就業計劃

新冠疫情重創本港經濟，失業率居高不下，惟港府表明無意再推保就業計劃。香港總商會總裁梁兆基今早(20日)在電台節目表示，疫情令全球人流基本上禁絕，加上時間相當長，對本港及全球的經濟破壞大，程度遠超2003年沙士時期，他認為中小企業若捱不過而倒閉，疫情後要重新再經營並非易事，因為資金鏈已斷裂，又擔心第4波疫情會持續到農曆新年。

他認為，政府新一輪防疫基金只集中支援被勒令關閉的表列處所，力度並不足夠，希望政府可再推出多一期保就業計劃，因不少中小企並非指定表列處所，但都受到人流減少而令生意大幅下跌，估計有關資助要動用200億至300億港元，認為政府可視乎企業的營業額而有條件地資助，以減低資源浪費。梁兆基又指，經歷疫情後不論大型或中小型企業，都願意大力投資數碼科技購物，但中小企財力有限，加上受疫情打擊，希望政府未來可有更多基金協助中小企轉型。

貿發局大中華區首席經濟師曾詩韻指，貿發局上月中進行的調查顯示，受訪的出口商對明年的總銷售額，較今年為樂觀，並預測明年出口較今年增長5%。她又指，貿發局有不同措施及平台，協助港商拓展內地市場。