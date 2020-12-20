黎智英續押赤柱監獄　壹傳媒行政總裁張劍虹探監

多案纏身的壹傳媒黎智英涉嫌欺詐被落案起訴，完成檢疫程序後，懲教署上周五(18日)安排黎智英轉往高度設防的赤柱監獄繼續羈留。今日(20日)是黎被單獨囚禁第18日，本身亦涉案、曾被警方拘捕的壹傳媒行政總裁張劍虹，早上約8時半抵達赤柱監獄門口，等候探望黎智英。

張探監後約在早上9時50分離開赤柱監獄，他稱黎「好精神」，又轉述黎對赤柱監獄的膳食安排和生活，「伙食都OK，比想像中OK，無講到咁差」，又指黎在平日皆是看看書，着同事們不要擔心。問及懲教多次以重犯的規格押送黎智英，張指自己感到「難過囉」。

談及高院已排期於今年12月23日開庭處理黎的保釋申請，張指「佢(黎智英)有信心嘅，我哋盡力囉」。繼欺詐罪，黎智英在本月11日再被加控違反《港區國安法》，翌日(12日)由囚車押送到西九龍法院提訊，法官再次拒絕其保釋，並即時還押荔枝角收押所，他涉嫌欺詐及違反《港區國安法》兩宗案件，將於明年4月16日同日再訊。

黎智英等10人涉嫌違反《港區國安法》、欺詐或煽動意圖罪，今年8月曾經被捕，張劍虹本月2日曾到秀茂坪警署報到，被問話4個小時後始獲准保釋，明年3月須再向警方報到。