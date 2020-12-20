陳肇始又反口指藥廠或孭責　議員轟損公眾對疫苗信心

全球新冠疫苗的採購激烈，港府宣布會預先採購方式訂購3款疫苗，但對市民注射後若出現不良影響的責任多次「轉軚」，食物及衞生局局長陳肇始先指會追究涉事製造商，惟本月16日又轉口風指，在緊急用途下使用疫苗，藥廠可免除責任是國際做法。今(20日)陳肇始發表網誌，又再轉口風，指界定相關法律責任並不代表免除藥廠對疫苗的所有責任，又稱如疫苗風險高於效益可考慮撤銷其註冊。議員批評政府就新冠疫苗安全責任問題上反口覆舌，削弱公眾對注射疫苗的信心。至於首批100萬劑疫苗接種安排，食衞局指細節現正商討中，預料市民會獲發電子及紙版針卡紀錄。

陳肇始今日在網誌中表示，政府正就引入經證明安全及有效的新冠疫苗進行緊急立法工作。至於緊急使用新冠疫苗的法律責任問題，她指政府正在參考國際間就有關公共衞生緊急事故下使用新近研發的疫苗的做法，以制訂恰當安排，認為界定及釐清緊急使用新冠疫苗的法律責任，會有助本港盡早獲得符合安全性及有效性要求的新冠疫苗，但並不代表免除藥廠對於疫苗的所有相關責任，包括品質保證等。

陳又表示，衞生署有既定機制嚴肅跟進包括疫苗在內的每一個接收藥物的不良反應報告，亦會監察先進國家和地區的藥物監管部門及參考世界衞生組織對有關疫苗的最新安全及成效評估，如認為接種有關疫苗的風險高於效益，衞生署會採取適當的行動，包括提交相關資料給香港藥劑業及毒藥管理局，以檢視及考慮是否應撤銷或暫時吊銷相關疫苗的註冊。

網誌中陳亦大派定心丸，指「一般而言，大部分的疫苗接種都是安全的，接種疫苗後的反應通常輕微而且是暫時的」，強調疫苗在獲准使用前都要經過多個嚴格的臨床試驗，並且在採用後需定期作安全及效能的評估，世界各地的科學家也不斷監測接種疫苗後的不良反應。陳預計初期疫苗供應會相對緊絀，指政府會繼續與其他疫苗製造商商討採購協議。

議員葛珮帆認為，疫苗採購及注射為頭等大事，希望當局「出嚟之前諗清楚」，若經常翻來覆去改變言論，又或是「擠牙膏」式公布資訊，除了影響市民對政府防疫的觀感外，更甚會影響市民日後注射疫苗的意欲，影響甚大，形容事件反映當局考慮不周，或令市民覺得「到底佢(港府)知唔知佢自己做緊啲乜」。她又認為，若政府決定免除藥廠的責任，港可以考慮成立基金處理賠償機制。

議員蔣麗芸表示，政府將引進未經完全測試的疫苗注射至700萬健康的港人體內，現階段應把所有問題提出，再作通盤考慮，政府有責任作出清楚的分析，並向市民提供確實的證據及資料，而注射疫苗後若發生副作用的責任問題，政府亦應在全民注射前公開，否則「係咪市民打之前要同你(政府)簽生死狀」。