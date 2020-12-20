新冠疫苗抗體半年後料降至無法檢測　孔繁毅：或需每年接種

新冠肺炎疫情持續肆虐，疫苗接種成為防疫關鍵，港大內科學系臨床教授孔繁毅今(20日)表示，現時仍未有長期報告顯示疫苗的年期功效和安全性，更曾有已注射疫苗的人士重複染疫，或接種後體內抗體在接近半年降至無法檢測水平等情況，估計未來或有可能每年皆要接種新冠疫苗。

孔表示，現時世界各地的疫苗主要分成三大類，分別是腺病毒載體疫苗、基因編輯和改造技術製成的「mRNA」疫苗，及基於新冠病毒刺突蛋白製造而成的重組納米疫苗，後兩者屬新型技術。他指，一般疫苗從研發到生產投入市場，需要幾年至十幾年的時間，但是由於許多國家/地區的衞生系統面臨崩潰，多個國家及藥廠投入大量資源，加快了疫苗生產的速度。

他認為，病毒的突變率令人驚訝，表面刺突蛋白的D614G突變提高了傳染性，重症患者並非只有長者，即使是年輕人若延遲入院也有機會令病情惡化，而寒冷天氣亦有可能增加鼻道和上呼吸道的病毒複製。

他表示在一些開始接種疫苗的國家，有報道指一些試驗患者出現面神經麻痹，但暫時仍沒有證據表明不良反應與疫苗有關，因為安慰劑組也有類似情況。談及香港大學現正研發噴鼻式新冠疫苗，孔繁毅稱希望明年初進行第一期臨床試驗，盼明年下半年展開第三期，未來可與季節性流感疫苗結合，每年接種一次單一疫苗。