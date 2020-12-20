特殊童學前支援服務不足　羅致光開期票︰數年後零輪候時間

本港特殊需要學童的學前服務經常被批評不足，勞工及福利局局長羅致光今(20日)在網誌表示，主要為初生至2歲殘疾幼兒提供服務的早期教育及訓練中心(EETC)，由於個案評估及輪候需時，導致絕大部分殘疾幼兒接受服務時均達2歲，當局未來將增加有關服務名額，包括「到校學前康復服務」(OPRS)試驗計劃，期望可令學前康復服務，達到零輪候的目標。

羅指出，本港特殊需要學童的日間學前康復服務，主要有3項，包括EETC、為2至6歲中度至嚴重程度殘疾的幼兒，提供特別訓練的特殊幼兒中心；以及幼稚園暨幼兒中心兼收計劃，為輕度殘疾幼兒提供訓練和照顧，協助他們融入主流教育及社會。

羅承認，上述3項服務輪候時間頗長，亦已出現了一段時間，社會福利署將在2022年把OPRS試驗計劃的服務名額增加至1萬個，透過非政府機構統籌的跨專業服務團隊，為有特殊需要兒童提供到校學前康復服務，以疏導EETC的輪候情況。他續指，未來數年EETC將陸續有新的服務單位落成，相信EETC和OPRS的服務零輪候時間目標將指日可待。

羅又提到，待OPRS試驗計劃，以及在學前單位提供的社會工作服務成熟發展後，當局才會整體檢視現有的學前康復服務。