防疫禁令無阻人流　許樹昌倡研限制非緊急商店營業時間

政府收緊社交距離措施多日，但確診數字仍持續高企，身兼政府專家顧問的中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，今(20日)出席電視節目表示，本港新增的確診個案在高位橫行，源頭不明比例未有回落，反映早前收緊的社交距離措施不太奏效，建議當局考慮限制非緊急商店的營業時間，透過控制人流截斷社區傳播鏈。

許指，現時周末市面仍人多車多，特別是商場有很多市民聚集購物，如果市民仍不配合防疫，政府可考慮倣效英國，限制非緊急商店每日只可以營業6至8小時，例如時裝店和髮型屋等；去到「最後關頭」，甚至可能要研究發出「禁足令」，差不多做到戒嚴的程度，只容許市民一日外出幾小時，每個家庭只派一人外出採購。

他又指，近日不少市民到元朗大棠觀賞紅葉，部分人除口罩拍照，都有傳播風險，呼籲政府加強執法。就有政黨提出全民強制檢測，他認爲技術上有很多困難，需要要全港市民和企業配合居家令，政府也要供應市民的物資，認爲現階段應先着手防疫措施。

至於外防輸入方面，英國出現病毒變異使傳播力上升，許稱雖然傳播力增加，但病人個別嚴重情況無增加，疫苗仍有效，而目前返港人士須持陰性證明上機，並入住指定酒店檢疫隔離14天，至第19天再交檢測樣本。他建議抵港人士完成酒店檢疫後，在家多隔離一個星期，直至第19日的檢測結果呈陰性，會更穩妥，但難以作強制要求。

疫苗方面，目前尚待科興發放數據，委員會將明年1月開會討論，當局會以世界衞生組織的準則批核疫苗，疫苗需有效降低50%感染機會，並無出現嚴重副作用及過敏反應，才獲接納。當局有機會要求市民接種疫苗後在場逗留15分鐘，確保沒有嚴重過敏才放行。

至於學校復課安排，許樹昌指，除非新增確診個案回落至低雙位數或單位數，否則相信仍要繼續暫停面授課堂，建議過了元旦，看清楚走勢再作決定。另外，就日前有1名新冠肺炎確診者擅自離開醫院，許認爲屬個別個案，因爲負壓病房本身就有兩重關卡，也有醫護人員照看。該患者仍具傳染性，日後如出現態度不合作的病人，醫院可能要加強保安。