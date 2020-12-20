柴灣景翠苑6單位8人染疫才推強制檢測　居民批政府後知後覺

柴灣景翠苑累計有6個單位共8人確診，其中兩個確診單位為相差8層樓的同一室號單位，政府昨（19日）刊憲要求曾在上月30日至昨日身處該屋苑超過2小時的人，今（20日）起須接受強制檢測。東網記者今早約10時到景翠苑，目測現場於一小時內約有100人冒著寒風等候檢測，有完成檢測的居民批評政府後知後覺，太遲要求強制檢測，未能及早找出播疫源頭，恐怕會愈來愈多人確診。

政府今起安排承辦商於景翠苑地下對出空地設立流動採樣站，為景翠苑居民及工作人員提供檢測服務。有居民指，輪候了約45分鐘完成檢測，認為輪候時間尚算合理。景翠苑居民何先生批評，政府太遲推行強制檢測，短短一至兩星期，該屋苑的確診人數已由1宗增至5、6宗，「（當時）還未強制做（檢測），所以就愈來愈多（確診）。」他又指，政府如若更早做強制檢測以找出源頭，或能避免增加確診個案，而非一直等待確診個案增至8宗才做，「到時個個中曬啦！」

車女士曾為居住在景翠苑的朋友送物資，在屋苑逗留過，故今早前來進行檢測。她不太擔心與朋友接觸而染疫，因朋友已多次進行檢測，皆顯示沒有受感染。她自己平時亦有做足防疫措施，例如外出絕不除口罩，「水都唔敢飲」，又會戴上平光眼鏡防飛沫，並用外套的手袖來隔着手觸碰按鈕及扶手，隨後再為手袖消毒，回家再洗衫。