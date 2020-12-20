屯赤隧道下周日通車　首用隧道鑽挖機興建減海洋污染

下周日(27日)屯門赤鱲角隧道正式通車，市民可經該隧道由屯門直達港珠澳大橋香港口岸人工島，毋須如現時般繞路屯門公路、青嶼幹線和北大嶼山公路，車程大幅縮短。屯門赤鱲角隧道是本港首條採用隧道鑽挖機興建的海底隧道，可減少污染海底環境。

本時本港3條行車海底隧道，即紅隧、西隧和東隧，均採用沉管方式興建，工程需先挖開部分海床，再將隧道管道的預製組件放入海中，並逐段對接，最後回填海床。但即將通車的屯門赤鱲角隧道卻採用隧道鑽挖機方式來興建，是本流首條使用該方式興建的行車海底隧道。

負責屯門赤鱲角隧道工程的路政署工程師鄭子謀表示，該隧道使用的隧道鑽挖機命為「秦良玉」，直徑達17.6米，相當於6層樓高，是全球最大型的隧道鑽挖機。鄭指，相比於傳統利用沉管來興建海底隧道，採用隧道鑽挖機可減少挖掘和棄置約1100萬立方米，體積等同約4900個標準游泳池的淤泥，能夠大幅減低對海洋環境的影響；而且採用隧道鑽挖機，可令供電予香港國際機場的海底電纜避免改道，同時減少施工期間對海上交通的干擾。

另外，屯門赤鱲角隧道的行車道下方，設有一條公用設施走廊。路政署高級工程師李麗娟表示，排水管道、消防喉管、電力和信號系統等裝置均設於該走廊內，因此檢查、維修等日常工作便可在隧道行車期間同步進行，不單只令工作編排更具彈性，即使出現突發情況需緊急維修，也不必封閉隧道，從而避免對市民造成影響。