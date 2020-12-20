增19食肆有確診者到訪 黃大仙及馬鞍山太興燒味分店上疫榜

新冠肺炎第4波疫情未止，衞生防護中心昨(19日)更新確診者住所及行蹤表，新增至少19間食肆有確診者到訪，遍布全港各區。當中，黃大仙慈雲山中心及沙田馬鞍山廣場的「太興燒味」分店一同上榜，其餘榜上食肆包括深水埗李鄭屋商場「稻香超級漁港」分店、屯門黃金海岸商場的「金功夫點心小廚」分店等。

名單顯示，已有12人確診的「Billy Sir 音樂教室」染疫群組，至今共有8名確診者，曾到過其位於新蒲崗新時代工貿商業中心的教室。另外，位於中環歷山大廈的米芝蓮3星意大利餐廳「8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA」，早前一名33歲男子確診，他於12月17日發病，曾在潛伏期內到訪西貢豪宅柏濤灣。

新增確診者曾到訪食肆

港島

●灣仔船街 22 Ships

●東區英皇道 紅磡冰室

●東區樂嘉中心 富怡粉麵專家

九龍

●油尖旺上海街 樂園粉麵魚蛋大王

●九龍城美善同里 上海美華菜館

●深水埗李鄭屋商場 稻香超級漁港

●深水埗醫局街 天祥飯店

●深水埗慶成大廈 滋潤棧

●黃大仙慈雲山中心 中心點

●黃大仙慈雲山中心 太興燒味

●黃大仙嘉喜大廈 天馬茶餐廳

●黃大仙匯八坊 大家樂

●黃大仙金池徑 幸福茶餐廳

新界

●沙田馬鞍山廣場 大快活

●沙田馬鞍山廣場 太興燒味

●沙田新港城中心(4期) L.D.K. by Ufufu Café

●大埔汀角樓 發記腸粉粥品

●屯門黃金海岸商場 金功夫點心小廚

●將軍澳尚德廣場 101台式休閒餐廳