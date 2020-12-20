新冠疫苗未完成第3期測試成效惹議　藥劑師學會難客觀評價

港府早前採購3款新冠肺炎疫苗，但注射成效引人憂慮，坊間有聲音批評此舉等同當市民為疫苗「白老鼠」。香港醫院藥劑師學會今早(20日)在電台節目表示，3款疫苗各有優劣，正展開臨床試驗，相信港人接種時已有數以百萬計非港人接種，屆時將有更多臨床數據公布。但學會強調所有藥物都有機會引致過敏，3款疫苗常見副作用與流感疫苗相近，由於現時未完成第3期臨床研究，暫不宜為其數據作結論，要待試驗完成後才可作客觀評價。

該會會長崔俊明表示，以內地科興生物科技公司的滅活疫苗技術最成熟，與市民每年接種的流感疫苗的技術一樣，但需要繁殖大量病毒；復星醫藥/BioNTech的mRNA核糖核酸疫苗，以及阿斯利康的病毒載體疫苗是用基因工程技術製造，不會影響人類基因，但要跟進長遠安全性。

學會續指，科興的滅活疫苗適合私家診所接種，建議診所改用藥用雪櫃，確保疫苗質素，而復星醫藥/BioNTech因需要經過雪櫃及解凍的程序，要在5日內完成近千人接種，只適合大規模接種；阿斯利康疫苗則要在兩日完成10人的接種。