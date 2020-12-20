檢疫中心疑亂棄醫療廢物　衞生署「遊花園」式回覆　議員轟隱瞞

檢疫中心入住人數近日大增，惟中心內廢物棄置不當，令入住檢疫中心人士隨時中招。東網日前報道鯉魚門公園度假村檢疫中心疑似有30多袋醫療廢物隨處棄置，衞生署最終「跪低」認處理慢，但事發至今(20日)已達4日，署方仍「遊花園」未肯正面回應涉事醫療廢物膠袋內裝有甚麼垃圾，亦未有回應於何時棄置。議員批評政府對小事亦隱瞞，令市民對政府大失信心，促請各部門加強透明度。

東區區議會副主席趙家賢表示，政府成立鯉魚門檢疫中心前，未有向區議會交代任何詳情，他指各區議員曾嘗試在區議會上問有關檢疫中心具體資料，廢物處理、流程、處理路線等，但環保署、衞生署全部缺席，其後只是書面簡單回覆。他批評政府對區議員安排市民打流感針的廢物處理有嚴格標準，但政府如此大型的檢測中心，則未見透明度，認為有關當局處理雙重標準。

議員柯創盛批評，政府在如此小事上亦加以隱瞞，完全看不到政府在疫情上的承擔，亦反映應變措施未如人意，他指政府接二連三在疫情處理出現落差，香港市民已大失信心，他促請政府各部門要加強透明度，盡快向市民公布有關大眾關注的資訊。

東網早前發現，有30袋懷疑是「醫療廢料」在鯉魚門公園度假村檢疫中心堆積，病毒有機會在區內傳播。有醫生指，新冠病毒於冬季殘留時間較長，又指擔心有野生動物弄穿膠袋，會增加傳播風險。衞生署早前承認，近日入住檢疫中心的人士眾多，各類廢物亦大量增加，中心在包裹廢物後等待相關部門及持牌醫療廢物處理商作進一步處理的時間亦有所延長，已與營辦商討論增加廢物處理設施及改善廢物處理的流程。

衞生署發言人回覆指，檢疫中心一直按照感染控制的指引運作，進行適當的清潔、消毒和廢物處理。中心已與相關部門及廢物處理商協調增加了廢物處理設施，並已清理了中心內有待處理的廢物。中心會繼續密切監察情況，以期適時處理有關事宜。