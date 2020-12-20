染疫婦待送檢猝死　女兒炮轟當局行政失當促交代

沙田美林邨美桃樓1名62歲女子在等候送入檢疫中心期間突然家中猝死，死者事後證實確診，而太和邨新和樓一男子前日(18日)確診等候送檢期間，與一家六口共處一室，多次致電衞生署亦未獲交代。有政黨今日(20日)召開記者會，批評事件反映港府處理送檢機制遲緩兼「極度無能」，要確診者及家人無了期等待，增加染疫風險，建議港府設立電話熱線，供確診者及密切接觸者查詢，又要求當局須在12小時內安排相關人士送檢。

與居於美林邨母親天人永隔的趙小姐，怒斥當局行政失當導致悲劇發生，港府應為事件負責，指自己被送入亞博社區隔離設施前，已再三叮囑衞署職員要每日聯絡其年邁的獨居母親，但其母生前曾向她投訴無職員與其聯絡，更要自行安排三餐及拜託街坊購買日常物資。她又指，若政府安排妥善，其母理應早已接受治療，悲劇發生後「連一個電話或慰問都無」，亦從未與其聯絡及交代始末，狠批政府漠不關心，質疑當局未有為等候送檢的獨居長者安排社工並進行安全風險評估，要求政府詳細調查，並檢討送檢流程。

太和邨確診者的弟弟陳先生則指，其兄染疫後，母親當晚前往醫院檢測證無確診，醫院方面隨即要求家人接其母親出院。但他質疑，其確診兄長仍在家等候送檢，一家6口連同小朋友被困400呎單位內，且要共用廁所，衞署職員僅回應指「每次用完廁所要消毒」，懶理他們有交叉感染風險。他又透露自己與兒子入檢疫營後仍未獲安排檢測，口罩等物資亦需向有關部門申請，直斥當局連基本防護裝備都未能提供。

民主黨副主席林卓廷形容港府處理有關問題「極度無能」，又點名批評陳肇始，指她作為食物及衞生局局長，應清楚每日等候送檢人數，並與各部門協調，不應卸責予前線人員，又強調政府資源充足，必要時應動用警車接載。