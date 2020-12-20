發展局研電子圖則簡化審批　黃偉綸冀加快房屋供應

香港土地短缺嚴重，房屋問題成為本地不少社會問題的根源，發展局局長黃偉綸今早(20日)發表網誌，指當局早前成立「精簡發展管制督導小組」，研究統一及理順審批標準，力求精簡審批流程。今年《施政報告》再提出，要擴闊小組組成及工作範圍，加快土地發展程序，以增香港房屋供應。

黃指出，房屋發展項目由「生地」變「熟地」，以至住宅落成均需符合規劃、建築物管制及土地行政等法規，制度存在簡化空間。過去2年多，當局與規劃署、地政總署和屋宇署，研究如何理順審批安排及流程。至今，督導小組已落實涉及7個課題的精簡措施，涵蓋建築物高度限制、綠化上蓋面積要求、園境要求、可持續建築設計指引內樓宇間距和樓宇後移的要求、地契內「設計及布局條款」的應用，以及非建築用地的限制。

黃又引述，發展局常任秘書長(規劃及地政)甯漢豪，稱下一步是聯同其他審批部門，例如運輸署、環境保護署，全面檢視發展審批程序、理順各項發展相關規定，例如檢視各項技術評估的要求是否清晰和合宜，或研究在平衡風險後讓部分程序同步進行等，務求讓房屋項目盡快上馬和落成，加大加快房屋供應。

除了理順部門之間的安排外，有關部門均各自就精簡審批作出改善，地政總署2018年11月成立專責處理和批核建築圖則的特別組別，提高審批新項目的效率。該署亦推出工作坊，讓業界人士在正式提交圖則或其他申請前，就基本原則與部門交流。

另外，屋宇署正開發一套「電子資料呈交及處理系統」，接收和處理建築圖則和相關申請。新系統除可加強各部門與申請人的溝通，亦希望鼓勵業界應用建築信息模擬技術，並方便部門引入電腦程式，以簡化私人發展項目的審批程序。規劃署亦一直積極配合數碼化的趨勢，特別發放數碼化的現行法定圖則和城規會文件等資訊，給予公眾免費使用，方便他們準備規劃申請、進行研究工作等。