劏房兒童心理壓力平均分達8.2　團體促政府正視增建屋

惡劣的劏房環境影響孩子學習及成長。全港關注劏房平台在今年7至8月訪問了193個家庭，他們均居於荃灣劏房並至少育有1名正就讀小學的孩子。調查發現，受訪家庭的人均呎數為32.5平方呎，而普遍受訪者認為，劏房租金佔家庭比例收入高、居住面積小、空氣質素差及多噪音均會對學童的學習造成負面影響。調查又要求受訪者自評居住環境心理壓力，發現平均分數高達8.1分，亦認為對兒童造成的心理壓力更高，為8.2分。

調查結果顯示，受訪者平均家庭月入約為14,000港元，而他們的平均居住面積為123.5平方呎，每人平均呎數為32.5平方呎，租金平均佔他們收入的約40%。調查組織與受訪者深入訪談時發現，有家長認為，因為租金佔收入比例高，故要節省孩子的補習支出，例如減少補習時數。

至於甚麼環境因素最影響孩子學習，最多受訪者認為劏房居住環境的大小，其次是空氣質素差及多噪音，之後是光線太強或太弱。深入訪談中發現，有家長指劏房空間太小，連書枱亦放不下，亦容易被噪音影響孩子做功課及溫習。

調查又要求受訪者自評居住環境心理壓力，若以10分為最高分，他們的平均分數達8.1分；對兒童造成的心理壓力更高，為8.2分。參與調查的循道衛理亞斯理社會服務處指出，逾半荃灣劏房戶壓力達高風險水平，壓力來源主要來自居住環境及憂慮被加租。

不少研究亦發現，居住環境與成人及兒童精神壓力的正向關係，擠迫令人感到無助。家長與兒童經常同住狹窄環境，環境已令家長煩躁不安，而兒童「不聽話」更成為觸發點，繼而指罵或發脾氣，令兒童感到壓力增加。

調查組織建議政府正視不適切居所，訂立適足住屋權，即保障基層家庭住屋權利，確保租金可負擔及適宜居住等，還基層兒童健康成長及學習機會，並增加房屋供應及重推租務管制。