外傭宿舍屢次爆疫　工會促政府提供地方予外傭暫住

新冠肺炎疫情至今未止，再有外傭宿舍爆疫。港府由本月18日至明年1月31日，為全港37萬外傭提供免費社區檢測。有工會在電台節目中表示，不少外傭宿舍居住環境惡劣，檢測未能針對源頭，建議政府為外傭提供暫住地方。有僱主代表及業界均表示，政府應加強監管非持有外國領事館牌照的外傭宿舍。

香港亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍指，不少外傭宿舍的居住環境擠迫、空氣不流通、容易傳播病毒。她指出，根據職業介紹所實務守則，外傭宿舍需符合多項規例，惟回顧過去爆疫的外傭宿舍，有些位於寫字樓、有些更位處商場地庫，明顯不合規，亦對公眾健康構成影響。她認為，現時正等待簽證的外傭不足1,000人，政府可為有需要入住宿舍的外傭提供暫住的地方，例如可以善用度假村。

香港僱傭代理協會主席張結民亦提到，現時本港有約1,500間外傭宿舍，主要有兩類，一類是持有外國領事館牌照、佔約500間；另一類則是無持牌宿舍，約有1,000間。現時約有3,000名外傭正住宿舍，估計當中約1,200至1,300人居於持有外國領事館牌照的外傭宿舍。他坦言，無持牌宿舍未必會有入住登記，萬一出現確診個案，很難進行追蹤。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒亦表示，勞工處應加強監察外傭住宿舍的情況。

至於外傭免費社區檢測，容馬珊兒期望今次參與人數會較上次檢測多，並認為要求外傭先在網上預約是好事，以免突然有大批外傭湧至社區檢測中心。她特別提到，有些獨居長者不懂得網上預約，難幫助外傭預約，建議社會福利署介入協助。