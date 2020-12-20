中聯辦毗鄰均益大廈爆疫　居民擔心染疫避免外出

愈來愈多屋苑大廈出現多個單位有居民確診新冠肺炎，當中包括位於西環中聯辦旁的均益大廈。均益大廈2期D座確診個案至少佔8宗，最早發病日期是本月12日，多宗確診個案令附近居民人心惶惶。有居民表示，為免小孩子染疫，會盡量留在家中。大廈爆疫多日，衞生署至今仍未向居民派發深喉唾液樣本收集瓶，2期管理處職員表示今晚剛收到樣本瓶，稍後時間會向D座居民派發。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日(19日)在疫情記者會亦提到，均益大廈出現多宗個案，除了1名40歲女子(編號6634)居於該大廈3期A座外，其餘均居於均益大廈2期D座，當中70歲男子(編號7465)、43歲男子(編號7578)，以及1名66歲女子(編號7960)為源頭不明個案，署方會向大廈居民派發深喉唾液樣本收集瓶，均益大廈2期至今累計8宗個案。

東網記者今日(20日)分別約早上9時及下午2時到均益大廈2期D座視察，亦未見有人派樽。該大廈2期D座出現多宗確診個案之後，亦有加強防疫措施，包括出入人士需要探熱，有管理員亦戴上面罩，下午約4時有2名工作人員在大廈2期D座進行消毒。

居住在均益大廈的周小姐表示，管理處有派員逐層清潔及消毒，而她自己亦有加強清潔門口。對於大廈有多人確診，她表示擔心，自己會勤洗手，亦會戴上口罩才踏出家門，她家中有小孩子，為免染疫亦盡量留在家中。

另一名周女士的兒子居住均益大廈，而她自己則經常出入此處，她對疫情感到擔心，因患上新冠肺炎有機會是沒有病徵，故自己會多注意衞生，例如勤洗手。