政Whats噏：林鄭治下AO現逃亡潮　學者指年輕AO頂唔順寧降薪跳船

現屆政府上任3年多，但任期未完似乎已經出現逃亡潮，有多達44名政務主任(AO)離任，其中屬首長級佔17名，跳船人數直逼上屆政府，當時就有49名AO跳船。按現時情況計算，今屆政府或有機會打破紀錄，成為歷任特首之冠。有學者透露，據悉有唔少做咗5至10年嘅年輕AO覺得特首林鄭月娥使人使到盡，晚晚做到11點先走得，加上只可以跟林鄭指示做，冇提意見嘅空間，搞到佢哋頂唔順，寧願降薪逃出火坑。

按數據顯示，林鄭上任至今有17名首長級AO離職，已打破上屆特首14人跳船走佬嘅紀錄。問到點解AO喺林鄭治下出現逃亡潮時，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，林鄭為人唔聽人講，以陳所知，喺AO之間普遍稱呼林鄭做「阿姐」，仲話阿姐指示落到嚟，冇人敢唔跟。

陳指呢個同歷任特首相比，AO仲可以「駁嘴」畀意見嘅空間細咗好多，導致士氣低落。陳估計呢個亦係AO近年被指只係執行機器、政府施政頻頻撞板，以及危機處理同效率愈嚟愈低嘅主因。惟陳指政府有必要正視問題，否則可能出現有經驗AO嘅斷層情況，令施政質素更差啊。