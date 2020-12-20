晚市禁堂食酒樓生意歸零　老闆：今年當沒有冬至

每年年尾理應屬酒樓旺季，惟今年因應新冠肺炎第四波疫情，食肆受二人一枱限制及六點後晚市禁堂食影響，生意直插谷底。有酒樓老闆指今年冬至「生意係零」，亦有酒樓東主指「今年當無冬至這節日」，有業界人士分析表示，面對重重限制，做得多生意的關鍵在於能否外賣，酒樓、高級西餐、火鍋等現時根本不能營業。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指往年12月屬旺季，晚市、茶市皆旺，今年則「當無咗冬至」，完全沒有生意，昨日茶市只有3位數字，今日(20日)估計大部分市民買餸自己煮「做冬」，生意更加淡靜。

對於現時流行的「外賣盆菜」服務，蘇直言「競爭太大，無打算搞」，慶幸與業主關係不錯，租金「可以商量」，減輕了營運壓力。對於酒樓員工，蘇表示無可避免經常要放無薪假，但至少「一個員工都無流失」，伙記不至於失業。

香港餐飲管理協會主席梁振華表示，今年冬至酒樓生意是「零」，整個12月可謂完全無生意，即使有經營外賣盆菜，「但做埋都唔夠畀師傅人工」，集團往年12月一間酒樓一日早、午、晚市有約40萬港元營業額，今年則「食白果」。

面對禁聚令，梁表示「莫講晚市，連早市、午市都無生意」，以往酒樓樓面需要伙記近50人，現時全部沒有工開，他坦言沒有辦法，「無客人難道叫個員工返嚟企」。經營困難，業主亦無減租念頭，他表示「無得傾，業主連睬都唔睬你」。

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，業界整體而言，在目前最嚴格的防疫措施下，生意比正常時期大跌近80%，隨着愈來愈多人在家工作，商業區生意愈見淡靜，住宅區生意有好轉情況，但做得多生意的關鍵只能靠外賣。黃續指，酒樓人力需求大，在2人一台限制下難以營運，業界不少索性停業，而高級西餐、火鍋等難以外賣經營的食物種類，根本不能營業。