團體批政府按揭門檻過高　籲住宅撤辣助巿民上車

本港房屋供應緊張，市民一屋難求，有團體於本月進行調查，訪問1,000名市民，發現有30%受訪者認爲政府應放寬按揭成數，亦有30%受訪者認同，政府應考慮為住宅物業撤銷「額外印花稅」。團體建議政府放寬甚至撤銷壓力測試，以便年輕人上車。

本港住宅樓價高企不下，主要原因為本港住宅單位供應嚴重不足。107動力於本月委託香港民意研究所，利用電話訪問1,000名市民，發現有3成受訪這應該政府應撤銷「額外印花稅」。團體認爲政府未有處理住宅物業「撤辣」的問題，令市民房屋需求問題未能解決，更限制二手市場的供應量，令細單位貨源大減，導致市民難以「上車」，二手樓市場交投萎縮。

此外，團體指面對經濟不景氣的情況，本港部分辣招不合時宜，對申請按揭者強制實行壓力測試，以增加利率3厘為假設，測試供款人的收入仍然是否達標。團體續指，面對目前經濟不景氣的情況，經濟增長放緩，低利率政策將會維持一段長時間，各國均採取量化寬鬆救市，然而，本港仍維持辣招，導致置業者新造按揭需達到頗高的平均家庭月入，才能符合壓力測試，令到市民上車遙遙無期。

107動力同時批評政府訂立的按揭門檻過高，影響物業流通，令千萬港元以下單位的首期大幅增加，令自住人士難以換樓，改善居住環境。

107動力建議政府應放寬及撤銷不合時宜的壓力測試，以方便年輕人上車，同時撤銷「額外印花稅」，以增加二手市場住宅單位的供應量，方便小業主細樓單位換大單位。團體又建議政府放寬1000萬港元以上單位的按揭，將按揭成數由5成上調至7成，以增加市場流轉。