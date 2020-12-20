疫情下消費力轉弱　市民買平價凍肉「做冬」

明日(21日)是冬至，但政府禁止食肆晚上6時後提供堂食，市民只好留家「做冬」。東網記者今午(20日)到大埔街市視察，發現街市內有大批市民買餸「做冬」；有市民表示，因疫情關係，今年「做冬」人數會減少，避免交叉感染，買餸時亦會格價。街市檔販指，受惠於禁令，今年買餸「做冬」市民較去年增加，惟市民消費減少，平價凍肉較受歡迎。

凍肉舖東主莫先生指，疫情下今年多了市民在家「做冬」，近日生意額比去年同期多60%至70%，市民大多選購價錢較便宜的冰鮮雞及雪藏牛肉做節。

平價凍肉暢銷，但貴價海鮮檔不太受客人青睞。海鮮檔主蘇小姐表示，雖然疫情下買餸市民增加，但市民消費能力比往年較弱。她指，店舖生意在疫情初期時較多，但近期因客人習慣買外賣，故生意較往年同期少約30%，亦多了市民「講價」，魚和蝦等平價海鮮較受客人歡迎。

市民伍小姐指，今年「做冬」會打邊爐，選購食材時則會「慳得就慳」。她表示，以往甚少在外過節，故禁堂食令對她並無太大影響，但由於疫情關係，今年只會3人「做冬」，避免多人聚集。另一名市民何先生亦表示，今年其家族會分開過節，只會與小量家庭成員「做冬」，以免受感染。

近期不少個案來自家庭聚會，部分家庭成員年紀較大或有長期病患，感染後一旦病情突破變化或致嚴重後果，加上冬至及聖誕將至，衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，市民要考慮聚會是否必要及危險性，並要保持社交距離，又建議市民應當作寓所上下層有確診個案般，做足家居防疫措施。