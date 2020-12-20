麗晶花園第6座D室未解封　確診婦康復返家嚇煞街坊

麗晶花園第6座D室仍未解封，一名確診住戶康復後返回家中，被勸喻下已遷往酒店。

九龍灣麗晶花園第6座成為疫廈，D單位更疑現喉管播毒，衞生署本月10日安排所有D單位住戶撤離檢疫14日。該批住戶預計本月24日完成檢疫，但日前有居民發現，其中一個D單位竟有居民入住，質疑有人偷返住所。衞生署今日（20日）回覆東網時證實，一名確診住戶康復出院後返回家中，強調D單位未解封，住戶未獲准返回住所。大廈管理處證實，經勸喻下涉事住戶已遷往酒店。惟居民擔心有人重返單位有機會將病毒從單位帶出，到處散播。

麗晶花園6座的居民吳先生向東網反映，指昨日（19日）見到個別樓層的D單位有人入住，「個單位夜晚係著晒燈」。據他了解，有關單位是一對年長夫婦居住。他又說，有關部門會於未來數日再度檢查D單位的喉管問題，「即係成個程序係未完成，佢哋又入番去個單位，將病毒帶出嚟，出出入入污染晒電梯同大門，成件事不斷輪迴，明明本身已經到尾聲。」

東網今午致電大廈管理處查詢事件，職員確認有D單位居民近日搬回住所，經勸喻後已聯絡該夫婦的兒子，並確認該夫婦今日已遷往酒店居住。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今被追問有關情況，坦言對有關事件「並不掌握，要再了解」。

衞生署夜晚回覆時證實，一名居於D單位的71歲女病人於本月11日送往檢疫中心，在檢疫中心期間抽取的深喉唾液樣本證實確診，本月13日送往醫院接受治療，病人已經康復和出院。 衞生署指相關政府部門就麗晶花園第6座D單位的調查仍在進行中，第6座D單位的所有住戶現未獲准返回住所。