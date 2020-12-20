疫苗注射責任問題屢改口風　港府應對疫情常朝令夕改

新冠肺炎疫苗接種即將展開，全城關注注射疫苗不良影響的責任問題，港府短時間內兩度改口風，先稱會追究涉事製造商，後改稱藥廠可免責，今日（20日）又改指藥廠不能免除所有責任。港府在應對疫情時反口覆舌的態度屢見不鮮，單是禁堂食令已令一眾港人無所適從。

今年7月港府曾拋出食肆晚六朝五禁堂食離地廢招，連不對外開放的員工飯堂亦受限，一刀切強制食肆禁堂食的安排，激起成千上萬打工仔怒火，在東方報業集團敢為巿民發聲，就「禁堂食令」發揮第四權向港府提出五大質問爭取，面對滔天民怨，港府於新例實施一日後迅速「跪低」，恢復員工餐廳晚市可以堂食。

港府在處理疫情的政策上朝令夕改，經常在市民強烈反彈下收回措施，反映施政極為離地，惹市民怨氣沖天。疫情爆發初期，因禁蒙面法指出街不能戴口罩，後來卻礙於疫情而於7月實施強制公共場所口罩令。本來堅拒派出包機接載滿留湖北武漢港人，經過東方報業集團大力倡議才落實包機安排。此外，7月初時港府曾堅持要如期舉辦書展，4日後又宣布書展將會延期，令書展商無所適從。

政府反口覆舌的例子比比皆是，當中禁堂食令的措施更激起成千上萬打工仔怒火，曾因應疫情嚴峻一度於7月29日實施「全日禁堂食令」，但僅維持2日，便因打工仔強烈反對下撤回措施。禁堂食令的另一「跪低」之舉，7月15日一度宣布要一刀切強制所有食肆「晚六朝五」禁止堂食，後經東方報業集團爭取，翌日即改口風宣布不對外開放員工飯堂獲得豁免。