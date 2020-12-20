政Whats噏：何栢良聖誕歌改詞　咁charm定咁「慘」？

仲有幾日就到聖誕節，無奈新冠肺炎第四波疫情來襲，各種禁聚令下市民都難以出外慶祝佳節。潮流興玩改歌詞，就連港大感染及傳染病中心總監何栢良都改埋一份，今日（20日）就係Facebook上寫咗幾句歌詞，睇落好似係經典聖誕歌《又到聖誕》嘅歌詞，之不過好似有啲唔啱音喎！

何栢良喺Facebook上貼咗一張香港市區嘅風景相，仲寫上「喂，又到聖誕；嗱，又到聖誕，下個聖誕有冇今年咁『charm』，病毒山 is coming to town」，同埋叫大家「快d佛系過聖誕」添。就算今年聖誕難啲出去玩，但都睇得出何栢良喺歌詞入面，希望下年嘅聖誕唔會再好次今年咁「charm」。Charm同中文慘字同音，唔知佢係咪暗示今年聖誕過得好慘呢？但兩者嘅意思爭好遠喎，到底佢係咪搞錯咗啊？

依家疫情嚴重，就算聖誕就嚟到，都畀病毒包圍住啦。原本嘅歌詞係「Santa Claus is coming to Town (聖誕老人去緊城鎮)」，何栢良就改成病毒來臨，不過既然「病毒山」殺到嚟，大家都唯有好似何栢良所講咁佛系過聖誕，一切隨緣同順其自然啦！有網友仲留言話一睇到何改寫嘅歌詞，即刻將首歌唱咗出嚟，睇嚟大家都好鍾意佢嘅改詞喇！